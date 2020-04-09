Не більше 10 осіб, і всі в масках, - Мінкультури опублікувало рекомендації щодо великодніх богослужінь

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Не більше 10 осіб, і всі в масках, - Мінкультури опублікувало рекомендації щодо великодніх богослужінь

Міністерство культури і інформаційної політики України оприлюднило рекомендації щодо великодніх богослужінь у період карантину.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу міністерства.

Мінкультури просить священнослужителів максимально дотримуватися офіційно введених урядом України правил щодо карантину.

"У храмах, відповідно до затверджених Урядом рекомендацій, не може перебувати більше ніж 10 осіб: священнослужителів, які здійснюють священнодійство, та членів кліру та притчу, без яких це служіння не може відбутися", - сказано в повідомленні.

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Всіх присутніх у храмі просять надягати маски і дотримуватися дистанції один від одного, виходячи з того, що на одну людину має припадати не менше 5 квадратних метрів храму.

Освячення пасок в Мінкульті пропонують організувати в пекарнях або магазинах. У сільській місцевості священникам пропонується робити це окремо в кожному дворі, при цьому господарі повинні перебувати за 1,5-2 метри від священнослужителя.

Коронавірус і карантин
карантин Міністерство культури Великдень COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+7 belge
Я не очень понимаю: Предприятие закрыть на карантин - это на раз, а попов от кормушки оттащить у зели как-то не получается.
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09.04.2020 16:23
+5 Ivan Ivanov 036c97a9
А в нашій країні попи що- каста недоторканих? Їх що, не гребьйот постанова Кабміну про карантин? А то маршрутки всі повідміняли, підприємства позакривали, тіпа карантин,більше двох по вулиці ходити не можна,в парках гуляти не можна,а попам- як з гуся вода. А для особливо упоротих нехай по телевізору проповіді читають.
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09.04.2020 16:40
+3 VPYL
Це- те саме, що записати - Що групове згвалтування не є злочитном, якщо згвалтували не більше чотирьох і всі гвалтівники були в ган...нах
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09.04.2020 17:05
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