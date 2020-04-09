15 українців повертаються в Україну зі США, - посольство. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє посольство України в США у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні з Вашингтонського міжнародного аеропорту "Даллес" відбули 15 громадян, яких американська авіакосмічна компанія "Нортроп Грумман" за домовленістю з посольством люб'язно погодилася повернути в Україну", - сказано в повідомленні. Українці застрягли в США через карантинні обмеження.
У посольстві уточнили, що компанія "Нортроп Грумман" вже кілька років співпрацює з українським космічним бюро й у квітні планувала відправляти чартер, щоб забрати з України в США українських конструкторів, які допомагають у рамках проєкту зі створення ракети-носія "Антарес", який кожні півроку доставляє вантаж на Міжнародну космічну станцію.
"Для нас це також чудова нагода нагадати, що програма "Захист", ініційована МЗС України діє. Спеціальний літак мав обмежену кількість місць і забрав тільки тих громадян, які вирушили на програму в посольство України в США і вимагали невідкладної медичної, фінансової чи побутової допомоги", - зазначили українські дипломати.