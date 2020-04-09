Карантин може тривати до осені, - в.о. голови Київської ОДА Володін

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Карантин може тривати до осені, - в.о. голови Київської ОДА Володін

Якщо люди не дотримуватимуться обмежень через коронавірус, карантин може тривати до осені. На вихідних у Київській області можуть максимально обмежити пересування людей.

Про це заявив на брифінгу в.о. голови Київської ОДА Василь Володін, інформує Цензор.НЕТ.

"Дотримання суворого карантинного режиму і санітарно-гігієнічних правил - найкраща профілактика захворювання коронавірусом. Також нагадую, що в суботу та неділю в області, швидше за все, буде запроваджено режим максимального обмеження пересування. Прошу в ці дні не виходити з дому. Якщо ви це зробите - то ситуацію утримаємо і почнемо виходити з карантину вже в травні цього року. В іншому випадку - є ризики, що карантин триватиме до осені", - сказав Володін.

На даний момент у Київській області підтверджено 133 випадки коронавірусу. Ще 335 хворих на COVID-19 у Києві.

Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що про послаблення карантину можна говорити не раніше травня, обмежувальні заходи буде продовжено після 24 квітня.

При цьому заступник глави ОП Кирило Тимошенко допускає ослаблення карантину після 24 квітня.

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Коронавірус і карантин
карантин Київська область COVID-19 коронавірус Володін Василь
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Топ коментарі
+32 Дмитрий Ч
Вообще долбоебы. На что люди жить будут и чем платить за комуналку.
Зе-придурки таки хотят устроить дефолт прикрываясь вирусом
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09.04.2020 16:50
+21 Калибан
Яка курва замість дезинфекту розпилила над ОГА наркоту?!
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09.04.2020 16:57
+16 Шрек Баблокат
Карантин может продлиться до осени, - и.о. главы Киевской ОГА Володин - Цензор.НЕТ 1589
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09.04.2020 16:48
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