На вихідних можуть запровадити комендантську годину в Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській областях, - Марцінків

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На вихідних можуть запровадити комендантську годину в Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській областях, - Марцінків

Кабінет міністрів розглядає можливість запровадження в окремих регіонах комендантської години на вихідних.

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків за підсумками наради з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

Він розповів, що мерам повідомили про рішення продовжити карантин до початку травня. "Яке це число, не уточнили. Але сказав прем'єр-міністр, що карантин буде продовжено", - повідомив мер.

"Також поінформували, що в трьох областях - Івано-Франківській, Тернопільській і Львівській - запроваджуються надзвичайні заходи на вихідні дні, щоб розірвати ланцюг зараження. Зокрема розглядається можливість навіть комендантської години. Так сказали на цій нараді з прем'єр-міністром. Деталі, очевидно, знатимемо завтра", - сказав Марцінків.

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Коронавірус і карантин
Івано-Франківськ карантин комендантська година Марцінків COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+11 Vit But
Кабмин выяснил, что вирус гораздо более заразен после 20-00, поэтому комендантский час вводится, чтобы спасти наших людей...))
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09.04.2020 16:59
+9 Nikolay Bilyi
Рассматривается возможность введения на выходных комендантского часа в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях, - Марцинкив - Цензор.НЕТ 7855 Рассматривается возможность введения на выходных комендантского часа в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях, - Марцинкив - Цензор.НЕТ 7855 Рассматривается возможность введения на выходных комендантского часа в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях, - Марцинкив - Цензор.НЕТ 7855 А львовскую то за что? Она за ослов не голосовала!
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09.04.2020 16:55
+7 Вольф Ларсен
Вот, за это самое. Рассматривается возможность введения на выходных комендантского часа в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях, - Марцинкив - Цензор.НЕТ 2437
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09.04.2020 16:57
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