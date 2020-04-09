Водія в Сумах оштрафували на 17 тис. грн за перевищення дозволеної кількості пасажирів у маршрутці

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7 квітня 2020 суддя Ковпаківського районного суду міста Суми розглянув протокол про притягнення до адміністративної відповідальності водія маршрутного таксі за порушення вимог статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил щодо карантину людей).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Судову владу України.

Чоловік здійснював міське перевезення пасажирів із перевищенням встановленої на перевезення кількості пасажирів, визначеної абзацом 3 підпункту 4 пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211, а саме в кількості 19 пасажирів.

Перевіривши матеріали справи, враховуючи характер вчиненого та визнання правопорушником своєї провини, суддя прийшов до висновку про необхідність накладення адміністративного стягнення.

За постановою суду (№ 592/3911/20) водій має сплатити штраф у сумі 17 тис. грн і судовий збір - 420,40 грн.

Заборона залізничного та автобусного сполучення, закриття метрополітенів, запропоновані президентом Зеленським, вступили в силу з полудня 18 березня. У Києві, Харкові та Дніпрі зупинили метрополітен. У маршрутках можуть їхати 10 осіб, у тролейбусах і трамваях - по 20.

Рада прийняла закон про протидію поширенню коронавірусу. За порушення карантину ввели адміністративну, а за умисне зараження когось коронавірусом - кримінальну відповідальність.

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