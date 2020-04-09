У березні на Донбасі загинули 2 мирні жителі, 17 - поранено. Це найбільші показники з вересня минулого року, - ООН

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Управління верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало в березні збільшення кількості втрат серед цивільного населення на Донбасі.

Про це йдеться в доповіді ООН, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що в період з 1 по 31 березня на Донбасі зафіксовано дві смерті серед цивільного населення (чоловік і жінка), а також 17 поранених (8 жінок, 6 чоловіків, 2 дівчинки і 1 хлопчик).

"Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) зафіксувало 19 випадків загибелі або поранення цивільних осіб, пов’язаних з конфліктом… що на 280 відсотків більше, ніж в лютому 2020 року (один загиблий і четверо поранених). Це також більше, ніж втрати серед цивільних осіб за січень і лютий 2020 разом узяті (двоє загиблих і 15 поранених), і найвища кількість місячних втрат з вересня 2019 роки (двоє загиблих і 22 поранених)", - зазначили в ООН.

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Обидва смертельні випадки, а також 11 випадків поранення відбулися в результаті артилерійських обстрілів і обстрілів з легких озброєнь або стрілецької зброї. В результаті мінних інцидентів постраждали 7 осіб.