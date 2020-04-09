На Харківщині затримано групу "чорних лісорубів", до якої входили поліцейські, - прокуратура

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У Харківській області чотирьох поліцейських підозрюють у "кришуванні" незаконної порубки деревини.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні зазначається, що чотирьом співробітникам Валківського ОП ГУНП в області повідомлено про підозру за фактом перевищення службових повноважень і пособництва в порубці лісу (ч.3 ст.365, ч.5 ст.27, ч.4 ст.246 КК України). Також за фактом вирубки деревини повідомлені про підозру 11 жителям Харківської, Сумської, Дніпропетровської та Чернігівської областей.

За даними слідства, протягом 2018-2020 років мешканець Зміївського району області створив групу осіб чисельністю понад 30 осіб для здійснення незаконної порубки дерев на території Валківського та інших районів області для подальшої реалізації. Так вказаний чоловік спільно з двома мешканцями Сумської та Чернігівської областей побудували злочинну схему з явно вираженою ієрархічною структурою. До злочинної схеми зловмисники залучили, окрім інших осіб, працівників місцевих органів поліції.

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Зазначається, що поліцейські систематично за грошову винагороду "кришували" незаконні схеми "чорних лісорубів" — супроводжували автотранспорт, який перевозить незаконно зрубану деревину, надавали службову інформацію про заплановані заходи, направлені на виявлення та попередження вказаних злочинів, та іншим чином вживали заходи щодо усунення перешкод у вчиненні злочинів вищевказаною групою.

За даними прокуратури, серед підозрюваних четверо поліцейських – оперуповноважений сектору кримінальної поліції, начальник одного з секторів реагування патрульної поліції та два поліцейських сектору реагування патрульної поліції.

Згідно з висновком експерта та розрахунку спеціаліста у вказаному провадженні встановлено збитків державі на суму 850 тис. грн. Загалом унаслідок незаконної порубки дерев збитки можуть становити орієнтовно 300 млн грн (будуть підтверджені після проведення оглядів ділянок, на яких вирублено дерева, та результатів експертних досліджень)", - сказано в повідомленні.

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Прокуратурою області спільно зі слідчими ДБР та оперативними співробітниками ДВБ проведено близько 50 обшуків за домашніми адресами фігурантів та службовим приміщенням відділів поліції. Під час обшуків вилучено чорнові записи про розрахунки з правоохоронцями, банківські картки, бензопили, мобільні телефони та інші речові докази. "Після опрацювання здобутих доказів, в тому числі за результатами проведених обшуків, буде вирішено питання про повідомлення про підозру іншим особам. Також перевіряється причетність інших працівників правоохоронних органів до цього злочину", - додали в прокуратурі.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.