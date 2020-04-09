База адрес хворих на коронавірус киян - це фейк, - СБУ

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вирус

Опублікована напередодні одним із пропагандистських ЗМІ база адрес киян, які нібито заразилися коронавірусом, не відповідає дійсності. Насправді за цими адресами не живуть люди, хворі COVID-19.

Про це "Суспільному" повідомили в Службі безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.

Облік хворих ведуть кілька установ, зокрема Національна поліція і Київський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України.

Раніше одне з видань опублікувало базу з нібито адресами киян, які захворіли на коронавірус. Публікація викликала суспільний резонанс і хвилю критики на адресу ЗМІ, яке публікує особисті дані людей, а також тих, хто надав ці дані. Зокрема, користувачі соцмереж звертали увагу, що за деякими адресами немає квартири або будинку, а розташовані виключно нежитлові приміщення.

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Коронавірус і карантин
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Топ коментарі
+2 Pravda M
Вести
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09.04.2020 17:46
+1 wake up-UA
Ну, а чого ж не назвали джерело публікації? База адресов заболевших коронавирусом киевлян - это фейк, - СБУ - Цензор.НЕТ 461
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09.04.2020 17:19
+1 Костя Палий ecef6e8c
Может и фейк но некоторые адреса верные
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09.04.2020 17:37
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