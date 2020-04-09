Рада і ДУС отримали 5 тис. коронавірус-тестів із китайського вантажу. Офіційно цю інформацію заперечують, - ЗМІ

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Рада і ДУС отримали 5 тис. коронавірус-тестів із китайського вантажу. Офіційно цю інформацію заперечують, - ЗМІ

Державному управлінню справами і Верховній Раді виділили 5 тисяч експрес-тестів на коронавірус із китайського вантажу, доставленого 23 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Слідство.Інфо" із посиланням на отримані від джерел матеріали, в яких зазначено, як розподілялася посилка з Китаю.

Згідно з документом, 23 березня в Україну з КНР прибуло понад 144 тис. експрес-тестів. Більшість із них розподілили по областях - в середньому по 5 тис. 800 на один регіон.

При цьому майже таку саму кількість медичних виробів, що виділяються на одну область, отримали ДУС і парламент. У матеріалах сказано, що експрес-тести мали відправити на склад державного підприємства "Укрвакцина" в Обухові Київської області.

Рада і ДУС отримали 5 тис. коронавірус-тестів із китайського вантажу. Офіційно цю інформацію заперечують, - ЗМІ 01

Директор даного ДП Станіслав Трут у коментарі виданню спочатку пообіцяв дізнатися, чи отримувало ДУС тести, але через деякий час заявив: "Говоримо вам офіційно, що експрес-тестів "Укрвакцина" ніколи не отримувала".

"І, звичайно, ми їх (Державному управлінню справами. - Ред.) ніколи не передавали", - сказав Трут і обірвав розмову.

У відповідях на запити журналістів ДУС і Апарат Верховної Ради не підтвердили отримання китайських тестів.

Рада і ДУС отримали 5 тис. коронавірус-тестів із китайського вантажу. Офіційно цю інформацію заперечують, - ЗМІ 02Рада і ДУС отримали 5 тис. коронавірус-тестів із китайського вантажу. Офіційно цю інформацію заперечують, - ЗМІ 03

Коронавірус і карантин
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Топ коментарі
+10 Anatoliy A 006b9dda
Вы не мародеры,вы КРЫСЫ-МАРОДЕРЫ
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09.04.2020 17:24
+10 Viktor Kulyk
Зебилы!
Как вам ваш кровью выстраданный "прастой парень из нарида"? Рада и ГУД получили 5 тыс. коронавирус-тестов из китайского груза. Официально эту информацию отрицают, - СМИ - Цензор.НЕТ 8836
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09.04.2020 17:26
+8 133133
Год после окончания эпохи бедности и брехни
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09.04.2020 17:23
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