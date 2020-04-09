Меркель заявила, що бачить "проблиск надії" в ситуації з коронавірусом у Німеччині

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Меркель заявила, що бачить "проблиск надії" в ситуації з коронавірусом у Німеччині

Німецький канцлер Ангела Меркель у ситуації з коронавірусом у Німеччині побачила "проблиск надії".

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила на відеоконференції керівників фракції правлячого блоку ХДС/ХСС, передає DW.

Як заявила Меркель, карантинні заходи в Німеччині почали приводити до згладжування кривої зростання кількості заражених, у зв'язку з чим з'явився "проблиск надії". Вона також підкреслила, що німецькому уряду поки вдається не допустити перевантаження системи охорони здоров'я.

Позитивну динаміку підтвердив і міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан.

"Зростання кількості нових зареєстрованих випадків інфікування пом'якшується, ми бачимо, що він - лінійний швидше, ніж динамічний, експоненціальний, свідками чого ми були в середині березня", - зазначив він.

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Топ коментарі
+4 Andrey Dark
- Это правда, что у нас лечат от одного, а умирают совсем от другого?
- Нет! У нас от чего лечат, от того и умирают.
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09.04.2020 17:31
+3 оззи
еще один.
- куда вы меня везете?
- в морг.
- но я жив!
- доктор сказал в морг, значит в морг.
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09.04.2020 17:37
+3 Fjall_Raven
повезло ей, шо хуйло своих военных вирусологов в помощники не наприсылал "безвозмездно" ))
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09.04.2020 17:44
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