Меркель заявила, що бачить "проблиск надії" в ситуації з коронавірусом у Німеччині

2769

Німецький канцлер Ангела Меркель у ситуації з коронавірусом у Німеччині побачила "проблиск надії".

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила на відеоконференції керівників фракції правлячого блоку ХДС/ХСС, передає DW.

Як заявила Меркель, карантинні заходи в Німеччині почали приводити до згладжування кривої зростання кількості заражених, у зв'язку з чим з'явився "проблиск надії". Вона також підкреслила, що німецькому уряду поки вдається не допустити перевантаження системи охорони здоров'я.

Позитивну динаміку підтвердив і міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан.

"Зростання кількості нових зареєстрованих випадків інфікування пом'якшується, ми бачимо, що він - лінійний швидше, ніж динамічний, експоненціальний, свідками чого ми були в середині березня", - зазначив він.

Читайте також: У Меркель не підтвердився коронавірус, вона вийшла з карантину