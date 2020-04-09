За день психологи безкоштовно проконсультували онлайн понад 10 тисяч киян

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За день психологи безкоштовно проконсультували онлайн понад 10 тисяч киян

За перший день роботи віртуальної платформи емоційної підтримки киян її послугами скористалися більше 10 000 жителів столиці.

Про це Укрінформу повідомили в Освітньому хабі міста Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожен киянин має можливість щоденно і абсолютно безкоштовно отримувати індивідуальні онлайн-консультації від висококваліфікованих тренерів-практиків з емоційного інтелекту Освітнього хабу міста Києва, які дозволять зберегти та зміцнити позитивний емоційний та психологічний стан людей протягом всього часу дії карантину" - зауважив директор КНП "Освітня агенція міста Києва" департаменту освіти і науки Бадрі Лолашвілі.

Крім допомоги психолога, на платформі є навчання онлайн, онлайн заняття спортом, відвідування вистав та музеїв. Впродовж всього часу карантину на платформу обіцяють додавати нові послуги.

Віртуальну платформу емоційної підтримки киян запустили в середу, 8 березня. За словами мера Києва Віталія Кличка, з жителями столиці майже цілодобово спілкуються 20 фахівців.

Скористатися послугами платформи можна за цією адресою.

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Топ коментарі
+7 Ali Hasan
Давайте будемо онлайн їсти і пити!
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09.04.2020 17:41
+2 Fjall_Raven
это ж скоко надо живых психологов на одних киевлян? и сколько времени занимает тогда одна "консультация"? вероятно, паралельно с ботами-диагностами, запустили в работу ещё и ботов-психологов ))
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09.04.2020 17:41
+2 wake up-UA
Щось мало віриться в таку статистику... За день психологи бесплатно проконсультировали онлайн более 10 тысяч киевлян - Цензор.НЕТ 403
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09.04.2020 17:48
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