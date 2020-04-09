Тепла погода не зупинить коронавірус, - доповідь Академії наук США

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Тепла погода не зупинить коронавірус, - доповідь Академії наук США

Американські вчені вважають, що з приходом тепла темпи поширення коронавірусу навряд чи сповільняться.

Про це йдеться в листі членів Національної академії наук США від 7 квітня, направленому в Білий дім, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

У листі вчені зазначають, що поки надходить суперечлива інформація про вплив погоди на коронавірус SARS-CoV-2.

"Існують свідчення, що SARS-CoV-2 не так ефективно передається за вищої температури і вологості навколишнього середовища, а проте, враховуючи низький глобальний імунітет, це зниження ефективності передачі [за теплої погоди] не може привести до значного скорочення темпів поширення хвороби без вживання основних заходів у сфері охорони здоров'я", - сказано в листі.

Вчені зазначили, що в країнах із досить високою температурою повітря, наприклад, в Ірані чи Австралії, спостерігається швидке поширення вірусу, тому не треба розраховувати, що тепла погода в інших країнах сприятиме уповільненню темпів передачі SARS-CoV-2.

Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що з настанням тепла вірус відступить.

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Коронавірус і карантин
карантин США COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+16 SergTranscarpathian
Тепер тебе вкусив вірусолог із сусідньої палати і ти набув новий фах?
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09.04.2020 17:51
+7 Igor L
Має значення не теплота, а інтенсивність сонячної радіації, яка вбиває вірус. Збільшення кількості сонячних днів з високою інтенсивністю сонячної радіації, при мінімальному озоновому шарі дозволить зменшити кількість вірусу в повітрі на вулиці.
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09.04.2020 17:47
+5 RustIck
зти "ученые" сами ни хрена не знают, а только гадают!
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09.04.2020 17:47
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