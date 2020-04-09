Тепла погода не зупинить коронавірус, - доповідь Академії наук США

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Американські вчені вважають, що з приходом тепла темпи поширення коронавірусу навряд чи сповільняться.

Про це йдеться в листі членів Національної академії наук США від 7 квітня, направленому в Білий дім, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

У листі вчені зазначають, що поки надходить суперечлива інформація про вплив погоди на коронавірус SARS-CoV-2.

"Існують свідчення, що SARS-CoV-2 не так ефективно передається за вищої температури і вологості навколишнього середовища, а проте, враховуючи низький глобальний імунітет, це зниження ефективності передачі [за теплої погоди] не може привести до значного скорочення темпів поширення хвороби без вживання основних заходів у сфері охорони здоров'я", - сказано в листі.

Вчені зазначили, що в країнах із досить високою температурою повітря, наприклад, в Ірані чи Австралії, спостерігається швидке поширення вірусу, тому не треба розраховувати, що тепла погода в інших країнах сприятиме уповільненню темпів передачі SARS-CoV-2.

Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що з настанням тепла вірус відступить.

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