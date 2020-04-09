Рятувальники продовжують гасити пожежі в Зоні відчуження ЧАЕС, підвищення радіаційного фону немає, - Держагентство з управління Зоною відчуження

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У Зоні відчуження ЧАЕС тривають заходи з ліквідації пожеж на території Корогодського, Денісовецького і Котовського лісництв, підвищення радіаційного фону немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Фейсбуці пресслужба Державного агентства з управління зоною відчуження.

"Станом на 15:00 9 квітня тривають заходи з ліквідації пожеж на території Корогодського Денисовецького та Котовського лісництв. До гасіння залучено 326 чол. та 84 од. тех., (у тому числі 6 од. авіаційної техніки). Рівні потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання за даними пунктів АСКРС в районі пожежі істотно не змінилися, коливання поточних значень знаходяться у звичних для кожного пункту межах", - сказано в повідомленні на сторінці в Фейсбуці.

Так, контрольні рівні потужності еквівалентної дози не перевищені.

Зазначається, що за інформацією ДСНС, Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,013 мР/год, Київська область – в межах 0,012 мР/год. при допустимому фоні 0,05 мР/год).

Як повідомлялося, 4 квітня о 13:22 в ДСНС надійшла інформація, що в зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення Чорнобильської АЕС поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла поверхнева лісова пожежа на площі 20 га. Пожежу гасили більше доби із залученням спецтехніки та пожежної авіації.

Станом на 9 квітня в зоні відчуження ЧАЕС на території Корогодського, Денісовецького і Котовського лісництв відкритого вогню немає, спостерігається тління трав'яного настилу окремими осередками, повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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