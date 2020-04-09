Кабмін заборонив вживати алкоголь на обсервації

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Уряд прийняв нову постанову, яка уточнює порядок проходження обсервації громадянами, що повернулися з-за кордону.

Як передає Цензор.НЕТ, документ від 8 квітня опубліковано на сайті Кабміну.

Так, голови ОДА та КМДА визначають перелік спеціалізованих установ для організації обсервації. Медичний супровід також забезпечує місцева влада, як і харчування людей в обсервації. Однак їжу оплачують самі громадяни.

"Особи, які перебувають в обсерваторах (ізоляторах), можуть отримувати особисті речі, продукти харчування (крім алкогольних напоїв і речей, заборонених до зберігання) і зобов'язані дотримуватися правил, встановлених адміністрацією місця обсервації", - сказано в повідомленні.

Це означає, що випити на обсервації не вийде, проте в документі написано, що алкоголь не можна "отримувати", тобто, якщо у вас спиртне було з собою, то постанова прямо не забороняє вам випити. Водночас слід уточнити - якщо це не порушує правил, встановлених адміністрацією обсерватора.

Також адміністрація має забезпечити персонал засобами індивідуального захисту і загалом відповідає за інфекційний контроль в обсерваторі.

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Громадський порядок біля обсерваторів і під час транспортування туди людей забезпечують МВС, поліція і Нацгвардія.

Слід зазначити, що не всі люди, які перетинають кордон, зобов'язані відправитися на обсервацію. Винятки існують для:

працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їхніх сімей;

водіїв і членів екіпажу вантажних транспортних засобів;

членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден;

членів поїзних і локомотивних бригад.

Однак виняток працюватиме, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті з особою, інфікованою коронавірусом.