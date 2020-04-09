Тисячі вчителів та батьків на п'ятиденній онлайн-конференції обговорять питання домашнього навчання на тривалому карантині

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Кілька тисяч вчителів і батьків візьмуть участь у п'ятиденній онлайн-конференції, з 13 до 17 квітня, щоб обговорити нагальні питання, що виникли у зв'язку з безпрецедентно тривалим карантином і переходом на домашнє навчання на невизначений період.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, марафон отримав назву "Антикризовий національний онлайн-EdCamp 2020: Тримай п'ять онлайн, освіто!"

Як школярам не втратити освітній ритм під час карантину? Чому вчителям важко дається дистанційна освіта? Як батькам на карантині одночасно працювати і створювати умови для навчання дітей? Що допоможе зберегти фізичне і психічне здоров'я під час пандемії?

"Антикризовий національний онлайн-EdCamp 2020: Тримай п'ять онлайн, освіто!" має на меті консолідувати зусилля педагогів, батьків та органів влади. Ініціює та організовує марафон найбільше в країні вчительське співтовариство EdCamp Ukraine, яке налічує вже понад 25 тис. учасників і стимулює реформу освіти. Ключові виступи на конференції будуть від представників МОН та інших органів влади, українського та іноземного експертних кіл - зокрема, представників і представниць практично всіх авторитетних педагогічних і батьківських спільнот.

Реєстрація триває до 12:00 10 квітня, участь безкоштовна і цього разу без конкурсного відбору.

Тисячі вчителів та батьків на пятиденній онлайн-конференції обговорять питання домашнього навчання на тривалому карантині 01

Крім освіти, на онлайн-марафоні обговорять, як об'єднати вчительську і батьківську спільноти для допомоги українським медикам, і запропонують конкретні корисні дії.

Конференція організовується спільно з Міністерством освіти і науки, провідними батьківськими й освітніми організаціями, за участі представників комітету з питань освіти, науки та інновацій у Верховній Раді України і за магістральної підтримки Фонду народонаселення ООН в Україні.

Коронавірус і карантин
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Топ коментарі
+1 olele


Сергій Мельничук@SergeKremp





Уроки з перервами на новини від 112 - це спроба влити в голови дітей трохи телевізора, який вони не дивляться...
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09.04.2020 18:30
+1 бостууга
Тысячи учителей и родителей на пятидневной онлайн-конференции обсудят вопросы домашнего обучения на длительном карантине - Цензор.НЕТ 8064
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09.04.2020 18:34
+1 Andry Asmodeus
позитивно! наконец-то родители знают, видят и могут помочь в обучении собственных детей, а не тупо спихнуть на 12 лет хз куда а потом тихо охреневать от того, что рядом выросло в лучшем случае. да и по тв контент вышел в плюс - не все же время одних дебилов показывать и передачи для умственно неполноценных - все однотипное надоедает, как бы там ни зомбировали и не показывали "звезд" и "нашу власть". а тут любой учитель, даже с вот такими огрехами даст фору любому "нашему" депутату \ министру (и их приближенным). я таки думаю и эффективнее и честнее в руководстве были бы (только конечно хрен кто их куда пустит).
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09.04.2020 18:53
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