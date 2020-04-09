Криза неплатежів загрожує колапсом галузі, - "Донбасенерго"

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Високий рівень нерозрахунків населення та інших споживачів електроенергії в період карантинних заходів може призвести до дефіциту коштів по ланцюгу від постачальників до генеруючих компаній, як наслідок генерація не матиме коштів для купівлі палива, проведення ремонтів, здійснення виплат персоналу, що в результаті може вести до колапсу в енергетичній галузі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив комерційний директор ПАО "Донбасенерго" Олег Ларіонов, передає РБК-Україна.

"Першими цей удар відчують постачальники універсальних послуг та постачальник "останньої надії", потім - безпосередньо виробники електроенергії, які недоотримуватимуть кошти за товарну продукцію, отже, не зможуть здійснювати закупівлю палива, проводити ремонтні програми, розраховуватись з кредиторами та персоналом. Високий рівень несплати за електроенергію може призвести до колапсу у вітчизняній енергетиці та економіки країни в цілому", - зазначили в компанії.

В "Донбасенерго" також вважають, що зростання неплатежів за електроенергію буде мати негативні наслідки як для електроенергетики, так і для суміжних галузей - вуглевидобувної, залізниці та ін.

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За словами Ларіонова, дії уряду та парламенту в період карантину повинні бути направлені не тільки на стримання розповсюдження коронавірусної інфекції, але й на підтримку базових галузей промисловості, в тому числі внаслідок цільового бюджетного підтримання незахищених верств населення та стратегічних підприємств.

"На нашу думку, рішення, що дозволяють не сплачувати за спожиту електроенергію, взагалі неприпустимі, особливо в цей важкий для країни час", - додали в компанії.

Нагадаємо, 20 березня парламент прийняв закон "Про внесення змін в деякі законодавчі акти України, які спрямовані на упередження виникнення та поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)", який передбачає на період карантину та місяця після нього заборону відключати споживачів від комунальних послуг, а також нараховувати їм штрафи й пені за затримку або несплату вартості цих послуг.