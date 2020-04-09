Кабмін не планує достроково припиняти карантин, - МОЗ

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Міністерство охорони здоров'я України заявляє про те, що дострокового завершення карантину не буде.

Як передає Цензор.НЕТ про це йдеться в офіційному Фейсбуці МОЗ.

У повідомленні зазначається: "Міністерство охорони здоров'я інформує:

Згідно зі статистикою, карантинні заходи уповільнюють поширення грипу та коронавірусної хвороби.

В Україні не така стрімка динаміка захворювання COVID-19, як в інших країнах. Однак, спалах там почався на місяць раніше, тому розслаблятися ще рано.

Уряд не планує достроково послаблювати карантинні заходи. Для своєї безпеки і безпеки рідних українці поки мають залишатися вдома.

До цього також закликає і Всесвітня організація охорони здоров'я. ВООЗ вважає, що для країн Європи ще рано послаблювати обмежувальні заходи".

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