Двоє людей померли від COVID-19 на Кіровоградщині, - ОДА

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У Кіровоградській області зафіксовано ще два летальні випадки COVID-19.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балон, інформує Цензор.НЕТ.

"Помер 72-річний чоловік, який тривалий час перебував у Центральній міській лікарні в Кропивницькому з хворобою серця і був інфікований коронавірусом. Також у приватній клініці від поліорганної недостатності померла 54-річна жінка. Посмертні результати ПЛР-тестування підтвердили її інфікування COVID-19", - написав чиновник

Глава ОДА зазначив, що серед інфікованих COVID-19 є 28 медиків і 1 співробітниця аптеки: 6 медпрацівників з Кіровоградської обласної лікарні; 20 медпрацівників з Обласного клінічного госпіталю ветеранів війни; 1 медпрацівник із приватної клініки; 1 медпрацівник онкодиспансеру.

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Всього зараз у Кіровоградській області лабораторним методом підтверджено 82 випадки захворювання коронавірусом, з яких 4 летальні. 50 осіб перебувають на госпіталізації. Серед них: у середньому стані важкості - 39 жителів, у важкому стані - 7, в стані ближче до задовільного - 4.