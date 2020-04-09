Порошенко домовляється зі всесвітньою фармкомпанією "Ля Рош" про постачання в Україну тестів і передових медикаментів, - пресслужба

5417 202
Порошенко домовляється зі всесвітньою фармкомпанією "Ля Рош" про постачання в Україну тестів і передових медикаментів, - пресслужба

П’ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко обговорив телефоном з главою світової фармацевтичної компанії "Ля Рош" Северіном Шваном питання протидії коронавірусу в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "Європейської солідарності"

У повідомленні зазначається: "Сторони обговорили можливості отримання комплектів тестів для діагностування захворювання на коронавірус, передових медикаментів, передусім для особливо важких випадків, і засобів для українських лікарень, необхідних для успішної протидії вірусу.

Лідер "Європейської Солідарності" поінформував про заходи, які вживаються в Україні для боротьби з епідемією.

Северін Шван високо відзначив благодійну діяльність особисто Петра Порошенка та політичної партії "Європейська Солідарність" щодо забезпечення українських медичних закладів необхідними засобами, устаткуванням, медикаментами та міжнародним досвідом для ефективної протидії поширенню коронавірусу в Україні.

Петро Порошенко та Северін Шван домовилися про підтримку подальших контактів та відповідну координацію".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перша партія захисних костюмів для медиків, закуплених Фондом Порошенка, надійшла в лікарні низки областей і міста Києва

Коронавірус і карантин
карантин Порошенко фармринок COVID-19 коронавірус фармацевтика
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+57 SANDY
будеш сміятися, але кажуть, що при Пороху, навіть, Зєльонському жилося краще Порошенко договаривается со всемирной фармкомпанией "Ля Рош" о поставке в Украину тестов и передовых медикаментов, - пресс-служба "ЕС" - Цензор.НЕТ 9110
показати весь коментар
09.04.2020 19:08
+29 SANDY
горді зебіли повинні відмовитися від того, щоб їх тестували тестами компанії Ля Рош
показати весь коментар
09.04.2020 19:09
+24 Прощай немытая раССея
Порошенко договаривается со всемирной фармкомпанией "Ля Рош" о поставке в Украину тестов и передовых медикаментов, - пресс-служба "ЕС" - Цензор.НЕТ 9085
показати весь коментар
09.04.2020 19:09
Дивитись коментарі