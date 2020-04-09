Поліцейські у Великодні дні не будуть силою виводити людей із церков, - глава Нацполіції Клименко

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Глава Національної поліції України Ігор Клименко сподівається, що святкування Великодня в умовах карантину в країні відбудеться в атмосфері взаєморозуміння і поваги один одного: зі службами в храмах, але без скупчення людей і інцидентів.

Як передає Цензор.НЕТ, в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" Клименко розповів, що керівники МВС зустрічалися з представниками Всеукраїнської ради церков для пошуку оптимального підходу до святкування.

"І поліція, і МВС виходили з того, що великодні служби мають відбутися. Ми розуміємо, що закрити храми ми не можемо і не маємо права. Тому досягли домовленості: однозначно церкви працюють, богослужіння проводяться, на богослужінні перебуває не більше 10 осіб. Священникові, який проводить службу - тільки йому одному - можна бути без маски, оскільки традиція і ритуали вимагають цього", - розповів глава Нацполіції.

За його словами, після служби в церкву можуть заходити дві людини - якщо храм великий, і одна людина - якщо церква маленька.

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Глава Нацполіції зазначив, що поліція діалогу і дільничні інспектори поліції перебуватимуть біля церков, забезпечуючи правопорядок, а самі священники в церкві контролюватимуть кількість парафіян у приміщенні. "Ми в жодному разі не будемо заходити в храм і тим більше когось звідти виганяти", - запевнив керівник Нацполіції.

Клименко розповів, що 19 квітня 100% поліцейських превенції вийдуть на вулицю, тому що церков і парафій дуже багато, і важливо не допустити конфліктних ситуацій між громадянами, непорозумінь громадян із поліцією.

"Якщо будуть грубі порушення закону - реагуватимемо відповідно до наших повноважень", - повідомив він.

"Сподіваюся, нам всім вистачить терпіння і витримки, щоб не затьмарювати святкові дні інцидентами", - резюмував Клименко.

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