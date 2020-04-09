Позачергове засідання ВР відбудеться в понеділок о 12:00, на порядку денному - зміни до держбюджету, - "слуга народу" Качура

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Позачергове засідання ВР відбудеться в понеділок о 12:00, на порядку денному - зміни до держбюджету, - "слуга народу" Качура

Депутати Верховної Ради домовилися про те, що позачергове засідання парламенту відбудеться в понеділок, 13 квітня, о 12:00.

Про це народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив в ефірі каналу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Попередньо ми з колегами домовилися, що засідання Верховної Ради відбудеться в понеділок о 12:00", - сказав Качура.

Депутат заявив, що, крім законопроєкту про зміни до державного бюджету на 2020 рік, на позачерговому засіданні парламенту необхідно затвердити програму діяльності уряду, а також відхилити 13 постанов про скасування законопроєкту №2178-10 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення".

"Ми виносимо на голосування в понеділок, наскільки мені відомо, тільки один закон - "Про зміни до державного бюджету", - додав Качура.

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Топ коментарі
+5 Irada
По банковский законопроект уже и не заикаются. Внеочередное заседание ВР состоится в понедельник в 12:00, на повестке дня - изменения в госбюджет, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 9852
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09.04.2020 19:16
+3 Эрнесто Ча
Каждое изменение в бюджет - это проявление неспособности спланировать что-либо на непродолжительный срок. Т.е. неорганизованность.
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09.04.2020 19:17
+1 Гыг с Вами
Позачергове засідання ВР відбудеться в понеділок о 12:00, на порядку денному - зміни до держбюджету, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 869
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09.04.2020 19:33
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