Позачергове засідання ВР відбудеться в понеділок о 12:00, на порядку денному - зміни до держбюджету, - "слуга народу" Качура

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Депутати Верховної Ради домовилися про те, що позачергове засідання парламенту відбудеться в понеділок, 13 квітня, о 12:00.

Про це народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив в ефірі каналу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Попередньо ми з колегами домовилися, що засідання Верховної Ради відбудеться в понеділок о 12:00", - сказав Качура.

Депутат заявив, що, крім законопроєкту про зміни до державного бюджету на 2020 рік, на позачерговому засіданні парламенту необхідно затвердити програму діяльності уряду, а також відхилити 13 постанов про скасування законопроєкту №2178-10 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення".

"Ми виносимо на голосування в понеділок, наскільки мені відомо, тільки один закон - "Про зміни до державного бюджету", - додав Качура.

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