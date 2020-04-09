Шмигаль по селектору обговорив із мерами і головами ОДА поетапний вихід з карантину та заходи з відновлення економіки

1652

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів селекторну нараду з міськими головами та очільниками ОДА. Основним питанням, які обговорили на нараді - поетапний вихід із карантину та поступове відновлення економіки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Постановою уряду визначено, що карантин діє до 24 квітня. Скоріш за все він буде продовжений до початку травня. І лише тоді ми зможемо скасувати частину обмежень. Водночас, ми розуміємо, що хвороба швидко не відступить. Тому маємо підготувати нові соціальні стандарти життя після жорстких карантинних заходів: розробити нові транспортні норми, норми соціальної дистанції, перебування у закритих приміщеннях та закладах. На це у нас є небагато часу. І дуже важливо працювати разом", – сказав Шмигаль.

Він також зазначив, що спільними зусиллями всіх рівнів влади вдалося максимально знизити навантаження на медичну систему.

"Нам необхідно максимально координувати зусилля і, враховуючи світовий досвід, переходити до локальних карантинів у разі нових спалахів хвороби", – відзначив прем’єр-міністр.

Шмигаль повідомив, що робота з підготовки змін до Держбюджету перебуває на фінальній стадії і сподівається, що наступного тижня Верховна Рада його підтримає.

Дивіться також: Кабмін змінив перелік об'єктів, які можуть продовжувати роботу в період карантину, - Шмигаль. ІНФОГРАФІКА