У базі поліції близько 50 тисяч громадян, які мають перебувати на обсервації, - Клименко

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Поліція проводить роз'яснювальну роботу та контролює місця перебування українців, які є на самоізоляції, повідомив глава Національної поліції Ігор Клименко.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Клименко заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Керівник Нацполіції розповів, що правоохоронці в даний час забезпечують охорону 74 закладів - і медичних, і місць обсервації.

За його словами, проблеми, які спочатку були з обсервацією людей, які повернулися з-за кордону, були викликані неналежною організацією. "Тоді постанова Кабміну була тільки ухвалена, людям ще не встигли нічого пояснити, поліція пояснювала вже по ходу", - сказав Клименко.

Він підкреслив, що всіх втікачів із місць обсервації, яких було небагато, туди повернули.

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"Зараз приймаються рішення про примусову обсервацію всіх громадян, які заїжджають на територію України", - сказав глава Нацполіції.

Він повідомив, що всього в Україні визначено понад 250 місць обсервації. "Зараз визначаються місця примусової обсервації для громадян, які повертаються з-за кордону", - сказав Клименко.

За словами Клименка, зараз в Україну повертається вже набагато менша кількість людей, ніж на початку карантину, коли тільки за добу прибувало до країни 24-26 тис. українців й іноземців.

"На прикордонному контролі у цих людей брали згоду на 14-денну самоізоляцію, їхні дані вносилися в інформаційний портал Нацполіції. На сьогодні понад 50 тис. ос. є в цій базі даних. Тобто, кожен поліцейський за допомогою планшета може перевірити кожного громадянина, чи перебуває він у тому місці, яке вказав в інформаційному повідомленні", - розповів глава Нацполіції.

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При цьому він звернув увагу, що поліцейські по телефону спілкуються з українцями на самоізоляції, пояснюючи необхідність таких заходів заради збереження їхнього власного здоров'я і здоров'я оточуючих. "Зараз набагато легше (переконати в необхідності самоізоляції), вже є розуміння ситуації і в усьому світі, і в Україні. Більшість громадян розуміє, що ця біда вже на нашій території", - підсумував Клименко.