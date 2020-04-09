Країни ОПЕК+ дійшли згоди для відновлення цін на нафту - видобуток скоротять на 10 млн барелів за добу

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Країни ОПЕК+ дійшли згоди для відновлення цін на нафту - видобуток скоротять на 10 млн барелів за добу

Організація країн-експортерів нафти ОПЕК+ на відеоконференції в четвер погодилася скоротити видобуток на 10 мільйонів барелів за день. РФ також погодилася на значні скорочення видобутку нафти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

"Головні виробники нафти погодилися скоротити обсяг виробництва, оскільки члени коаліції ОПЕК+ подолали розбіжності з метою відновити ринок після впливу пандемії", - сказано в повідомленні.

Угода держав ОПЕК+ і більш широкої групи країн, яка включала б США, має вирішальне значення для відновлення цін на нафту, які досягли 18-річного мінімуму. Не тільки нафтові компанії, а й цілі нафтозалежні економіки вимагають відновлення цін на ринку, щоб збалансувати свої бюджети.

У п'ятницю президент США Дональд Трамп може дати відповідь щодо приєднання США до угоди ОПЕК+.

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Топ коментарі
+31 alex alex 87f7adf1
хуйлу это не поможет,вроде на -1.6 миллиона в день нагнули козломордию
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09.04.2020 20:10
+30 Шимус
Россия согласилась снизить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки Напомню, еще 6 марта, когда РФ устроила демарш и вышла из сделки ОПЕК+, Саудовская Аравия требовала от Москвы снизить добычу всего на 0,3 млн баррелей

- США вне сделки Ну, как вам, пабедители?
Страны ОПЕК+ достигли соглашения для восстановления цен на нефть - добычу сократят на 10 млн баррелей в сутки - Цензор.НЕТ 5884
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09.04.2020 20:14
+27 Andrey Shevchenko f5154a7a
недолго к сожалению
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09.04.2020 20:07
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