Країни ОПЕК+ дійшли згоди для відновлення цін на нафту - видобуток скоротять на 10 млн барелів за добу

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Організація країн-експортерів нафти ОПЕК+ на відеоконференції в четвер погодилася скоротити видобуток на 10 мільйонів барелів за день. РФ також погодилася на значні скорочення видобутку нафти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

"Головні виробники нафти погодилися скоротити обсяг виробництва, оскільки члени коаліції ОПЕК+ подолали розбіжності з метою відновити ринок після впливу пандемії", - сказано в повідомленні.

Угода держав ОПЕК+ і більш широкої групи країн, яка включала б США, має вирішальне значення для відновлення цін на нафту, які досягли 18-річного мінімуму. Не тільки нафтові компанії, а й цілі нафтозалежні економіки вимагають відновлення цін на ринку, щоб збалансувати свої бюджети.

У п'ятницю президент США Дональд Трамп може дати відповідь щодо приєднання США до угоди ОПЕК+.

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