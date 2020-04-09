"Кожну поправку ми розглядати не будемо", - голова податкового комітету ВР Гетманцев про "антиколомойський" закон

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Величезна кількість поправок свідчить про те, що депутати намагаються затягнути розгляд законопроєкту про заборону повертати націоналізовані банки колишнім власникам.

Про це голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив "Економічній правді", інформує Цензор.НЕТ.

"Значна кількість поправок - це поправки, спрямовані на те, щоб затягнути прийняття "антиколомойського" законопроєкту", - сказав він.

"Я сподіваюсь на те, що кожну поправку ми розглядати не будемо. Можливо ми підемо постатейно, можливо, іншим чином, але будемо дотримуватися регламенту", - сказав нардеп.

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Він уточнив, що сценарій "постатейно" передбачає голосування за групу поправок до конкретної статті, а не окремо кожної поправки.

При цьому він додав, що спрогнозувати, як проєкт закону пройде комітет і сесійну залу – складно.

Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Законопроєкт було ухвалено в першому читанні 30 березня. У понеділок, 6 квітня, закінчився термін подачі поправок до нього.

Законопроєкт встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень Національного банку України, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, завданого колишнім власникам банку внаслідок виведення його з ринку. При цьому в законопроєкті прописано, що визнання рішення про виведення банку з ринку незаконним не може бути підставою для його скасування.

Ухвалення цього закону було вимогою Міжнародного валютного фонду.

Законопроєкт отримав назву "антиколомойського", бо він істотно ускладнить можливі спроби Ігоря Коломойського повернути націоналізований в 2016 році Приватбанк або отримати компенсацію за нього.