МБАК "Нікополь", який побував у російському полоні, після ремонту спущено на воду в Миколаєві, - Укроборонпром. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".
"Ремонтні роботи на "Вишгороді" було закінчено навіть раніше запланованого, а на катері "Нікополь" вони на фінальній стадії, обидва катери спустили на воду одночасно", - повідомив директор заводу Валерій Калашников.
На обох катерах відремонтовано зовнішню обшивку підводної частини, гвинто-кермові комплекси, протекторний захист, донно-бортову арматуру, суднові системи та обладнання, виконано фарбування.
На МБАК "Нікополь" триває відновлення електросистем та електрообладнання, роботи буде завершено до кінця місяця, повідомили на підприємстві. МБАК "Вишгород" піде з акваторії заводу найближчим часом.
Нагадаємо, МБАК "Нікополь" був захоплений росіянами в районі Керченської протоки під час походу з Одеси до Маріуполя в листопаді 2018 року. Через рік, у листопаді 2019 року, Росія повернула Україні "Нікополь", разом з іншим броньованим катером і рейдовим буксиром.
МБАК "Нікополь" разом з однотипним катером "Вишгород" зайшли на ремонт на Миколаївський суднобудівний завод наприкінці лютого 2020 року.
Корабль ВМС Венесуэлы затонул
после попытки захвата круизного лайнера с украинским экипажем
Пограничный корабль NAIGUATA военно-морских сил Венесуэлы затонул после неудачной попытки остановить и отправить в один из портов этой республики небольшой круизный лайнер ледового класса RESOLUTE (флаг Португалии).
Как сообщили португальские СМИ, экипаж круизника почти полностью состоит из украинцев, включая капитана. По информации «Думской», большинство из них - одесситы.
Инцидент, о котором речь, произошел рано утром 30 марта у берегов Венесуэлы. Различные источники выдают разные версия произошедшего. Самая правдоподобная - венесуэльские военные пытались захватить мирного перевозчика туристов.
125-метровый круизник RESOLUTE шел из Буэнос-Айреса в порт небольшого острова Кюрасао (Нидерландские Антильские острова). В нейтральных водах возле побережья Венесуэлы он получил приказ от венесуэльского сторожевика с требованием изменить маршрут и следовать в один из портов «боливарианской республики».
Капитан (украинец, одессит) не подчинился явно незаконному требованию и продолжил идти своим курсом. Венесуэльский корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, которые тоже не возымели действия, после чего сблизился с круизником.
По заявлению владельца, «военно-морской корабль на большой скорости приблизился к правому борту под углом 135 градусов и преднамеренно столкнулся с круизным судном. Корабль несколько раз ударил по правому борту в попытке повернуть нос лайнера к территориальным водам Венесуэлы. RESOLUTE получил незначительные повреждения, не влияющие на мореходные качества, а NAIGUATA после контакта стал принимать воду и через некоторое время затонул». - https://dumskaya.net/news/korabl-vms-venesuely-zatonul-posle-neudachnoy-po-112358/?fbclid=IwAR0swAefpRWEL9lEi_NjHUbsRZM-HkpBP-7PZ-s5pkpKNah37rCBn2720fM