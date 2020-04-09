МБАК "Нікополь", який побував у російському полоні, після ремонту спущено на воду в Миколаєві, - Укроборонпром. ФОТО

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9 квітня на державному підприємстві "Миколаївський суднобудівний завод", що входить до складу ДК "Укоборонопром" після завершення ремонту спустили на воду малі броньовані артилерійські катери (МБАК) "Вишгород" і "Нікополь".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

"Ремонтні роботи на "Вишгороді" було закінчено навіть раніше запланованого, а на катері "Нікополь" вони на фінальній стадії, обидва катери спустили на воду одночасно", - повідомив директор заводу Валерій Калашников.

На обох катерах відремонтовано зовнішню обшивку підводної частини, гвинто-кермові комплекси, протекторний захист, донно-бортову арматуру, суднові системи та обладнання, виконано фарбування.

На МБАК "Нікополь" триває відновлення електросистем та електрообладнання, роботи буде завершено до кінця місяця, повідомили на підприємстві. МБАК "Вишгород" піде з акваторії заводу найближчим часом.

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Нагадаємо, МБАК "Нікополь" був захоплений росіянами в районі Керченської протоки під час походу з Одеси до Маріуполя в листопаді 2018 року. Через рік, у листопаді 2019 року, Росія повернула Україні "Нікополь", разом з іншим броньованим катером і рейдовим буксиром.

МБАК "Нікополь" разом з однотипним катером "Вишгород" зайшли на ремонт на Миколаївський суднобудівний завод наприкінці лютого 2020 року.