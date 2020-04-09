В уряді близько 60% персоналу перейшли на віддалений режим роботи - міністр Кабміну Немчінов

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У секретаріаті Кабміну і в міністерствах близько 60% персоналу перейшли на віддалений режим роботи у зв'язку з карантином.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі hromadske заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

"У секретаріаті Кабінету міністрів України 60% персоналу вже кілька тижнів працюють у віддаленому режимі. Це люди, які забезпечують аналітичну роботу, забезпечують роботу, яка не вимагає безпосередньої присутності на робочому місці впродовж цілого дня. Це люди, які перебувають у зоні ризику (інфікування коронавирусом - ред.)", - сказав він.

Міністр зазначив, що секретаріат "дає собі раду" тим штатом, який залишився на робочих місцях.

"Наскільки я розумію, у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади плюс-мінус однакова ситуація", - додав Немчінов.

Він також розповів, що в нинішніх умовах уряд працює в режимі "селектор за селектором", тобто є велика кількість селекторних нарад замість безпосередніх зустрічей.

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