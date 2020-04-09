Громадські організації витратили на виборчі кампанії Зеленського і "Слуги народу" 5,3 млн грн, - рух "Чесно". ІНФОГРАФІКА

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Партія "Слуга народу" і кандидат у президенти Володимир Зеленський за допомогою підконтрольних своїм однопартійцям громадських організацій профінансували свої виборчі компанії на загальну суму 5,3 млн грн.

Про це свідчать дані дослідження громадського руху "Чесно", інформує Цензор.НЕТ.

"Низка журналістських розслідувань показали, що у партії "Слуга народу" були проблеми зі збором коштів на виборчі кампанії. Полягали вони не стільки у відсутності грошей, скільки в тому, через кого ці кошти заводили на офіційні рахунки. "Слуга народу", як і "Оппоблок", використовувала ГО (громадські організації. - Ред.) і для прямого фінансування, і для приховування витрат", - сказано в розслідуванні журналістів "Чесно", опублікованому в четвер.

Згідно з даними розслідування, дві громадські організації - "Ліга волонтерів" і "Команда Зе" - перерахували кошти до виборчого фонду "Слуги народу" і Зеленського.

У березні 2019 ГО "Ліга волонтерів" перерахувала партії 2 млн грн. Ці кошти спрямували на виборчу кампанію Зеленського. Громадську організацію заснували за три місяці до цього, вона також зареєструвала в Центральній виборчій комісії 1900 спостерігачів на виборах президента.

Керівником і одним із засновників "Ліги волонтерів" є Олена Констрійчук, однофамільниця кандидата в народні депутати від "Слуги народу" (№140 у списку) і члена Вищої ради партії Сергія Констрійчука. В "Чесно" припускають, що вона може бути дружиною чи сестрою претендента на мандат.

На 3,3 млн грн партію "Слуга народу" профінансувала також ГО "Команда Зе", засновниками якої є перший заступник голови фракції і глава партії "Слуги народу" Олександр Корнієнко, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і народний депутат Михайло Крячко.

Верифікованим платником за рекламу зі сторінки "Команда Зеленського" була відзначена ГО "Команда Зеленського" (згідно з реєстром, її співзасновником є ​​Михайло Федоров), а в інформації про рекламодавця подано адресу електронної пошти: fedorov@ze2019.com.

"Згідно з даними бібліотеки реклами, які проаналізував рух "Чесно", загальна сума витрат партії і її кандидатів на рекламу в Facebook і Instagram сягає $540 тис. або понад 14 млн грн (з 1 червня по 19 липня 2019 року). Частину цих витрат подано у звітах мажоритарників від "Слуги народу". Проте більшої частки витрат на рекламу і мажоритарників, і на користь партії у звітах не показано", - сказано в розслідуванні.