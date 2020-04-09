Закликаємо дозволити роботу будівельних магазинів, - федерація роботодавців звернулася до прем'єра Шмигаля

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Федерація роботодавців України звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з питанням, чому Кабмін відмовився дозволити в карантин роботу магазинів будівельних матеріалів, про що було раніше анонсовано у фейсбуці прем'єра.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці ФРУ.

У повідомленні зазначається: "Шановний Денисе Анатолійовичу! Учора, коли ми побачили Ваш допис та інфографіку на Фейсбук щодо розширення переліку об’єктів, які можуть працювати під час карантину, сприйняли як добрий знак підтримки вітчизняної економіки та збереження робочих місць включення до цього переліку, зокрема, закладів торгівлі будівельними матеріалами.

Саме з такою ініціативою ми нещодавно до Вас зверталися. Тому з великою вдячністю сприйняли Вашу вчорашню інформацію та навіть підготували лист подяки за глибоке розуміння економічних процесів та готовність діяти на благо економіки країни та українців.

Але ж сьогодні з прикрістю побачили, що Ви оприлюднили оновлену інформацію на Вашій фейсбук-сторінці і у цій інформації та опублікованій ПКМУ № 211 відсутній вчорашній розширений перелік. Не можемо зрозуміти, як сталося так, що дуже важлива для економіки та вітчизняних виробничників поправка, яку Ви так своєчасно підтримали, за ніч зникла з затверджених Урядом правок до цієї постанови.

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Впевнені, що глибоко розчаровані сотні тисяч людей, що працюють у галузях виробництва будматеріалів, торгівлі ними, будівельники та представники великої кількості суміжних галузей. Наразі їх робочі місця, а відповідно й засоби існування їх сімей, надходження податків до бюджету України від підприємств, на яких вони працюють – під великою загрозою.

Адже в період дії карантину продовжується здача об'єктів будівництва житлового призначення по всій території України. Враховуючи, що житлові будинки наразі здаються без оздоблення та сантехніки, що унеможливлює елементарне проживання людей у них, для можливості заселення є нагальна необхідність у придбанні будівельних та оздоблювальних матеріалів для здійсненні ремонту. Неможливість легально купувати будівельні матеріали, лаки та фарби, інструмент та інвентар призвела до їх продажу на "чорному" ринку – без умов дотримання протиепідемічних заходів, що є неприпустимим в умовах надзвичайної ситуації в Україні. Крім того, нелегальний характер продажів ще й завдає шкоди бюджету.

З іншого боку на сьогодні виникла нагальна загроза зупинки галузі з виробництва оздоблювальних будівельних матеріалів, сантехники тощо. Для інформації, у 2019 році для об'єктів будівельної галузі було замовлено тільки керамічної плитки більш ніж 50 млн. кв. метрів.

Ми не розуміємо, чому під час карантину можуть працювати ломбарди та кредитні спілки, а заклади торгівлі будівельними матеріалами, які готові забезпечити повне дотримання усіх карантинних норм під час своєї роботи, їх суміжники, мають простоювати у той час як їх товарів та послуг потребують цілі галузі та пересічні українці.

Пане Прем’єр, закликаємо Вас та Уряд виправити ситуацію, що склалася, адже вона несе серйозну загрозу колосального скорочення робочих місць, великих економічних втрат як для самих підприємств – виробників та надавачів послуг, так і для бюджету країни. Сподіваємося, що до ПКМУ № 211 буде повернуто розширення переліку об’єктів, що можуть працювати під час карантину, яке було зазначено у Вашій вчорашній інформації".