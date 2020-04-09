Білборди з Кличком: депутат Київради Назаренко хоче з'ясувати, за які гроші їх розмістили. ДОКУМЕНТ

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Депутат "Свободи" в Київраді Володимир Назаренко направив запит з метою з'ясувати, за які кошти на вулицях столиці було розміщено білборди із зображенням мера Віталія Кличка.

Про це написав у Фейсбуці заступник голови ВО "Свобода" Андрій Іллєнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Дивно виглядають білборди та сітілайти із міським головою Кличком, які на днях масово з’явилися на вулицях Києва. На які гроші вони розміщені? Це приватна ініціатива чи на це пішли кошти киян з бюджету міста під виглядом "соціальної реклами"? Щоб оперативно це з`ясувати, депутат Київради, свободівець Володимир Назаренко направив відповідне депутатське звернення", — написав Іллєнко.

На думку політика, столичній владі є на що витрачати кошти киян, як мінімум на захист медиків та апарати ШВЛ.

"Чекаємо на оперативну відповідь на звернення. Будемо інформувати вас", — пообіцяв Іллєнко.

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