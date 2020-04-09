Вища рада правосуддя дала згоду на утримання під арештом судді Кріля, підозрюваного в отриманні хабаря

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Вища рада правосуддя задовольнила подання заступника генерального прокурора – керівника САП Назара Холодницького про надання згоди на утримання під арештом судді Турківського районного суду Львівської області Луки Кріля, підозрюваного в отриманні хабаря.

Про це повідомляє пресслужба ВРП, передає Цензор.НЕТ.

Під час засідання Вища рада правосуддя дослідила подання та долучені до нього копії матеріалів, заслухала доповідача – члена Вищої ради правосуддя, представника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу, а також пояснення судді та його адвоката.

Суддя і представник судді взяли участь у засіданні ВРП у режимі відеоконференцзв’язку.

У повідомленні говориться, що 21 листопада 2019 року ВРП за клопотанням САП тимчасово відсторонила суддю Турківського районного суду Львівської області Кріля від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 статті 368 Кримінального кодексу України, до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження.

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Наразі справу розглядає Вищий антикорупційний суд.

За даними САП, наприкінці 2018 року служителя Феміди викрили на отриманні 1 тис. євро хабаря, які він вимагав у громадянина за непритягнення його до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

2 березня 2020 року судді було вручено складене того самого дня заступником Генерального прокурора – керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким нове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 статті 368 КК України (одержання хабаря).

Під час засідання ВРП було встановлено, що після відсторонення суддя Кріль Л.М. не вчинив дій щодо повернення матеріалів справи № 458/867/19 стосовно притягнення до адміністративної відповідальності особи для подальшого скерування до іншого суду, при цьому продовжував виконувати повноваження голови суду. У результаті провадження у вказаній справі було закрито судом за спливом строку.