Всі діючі пункти пропуску працюють у штатному режимі і майже без черг, - Держмитниця

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Всі діючі пункти пропуску на кордоні України, незважаючи на скорочення їхньої кількості до 19-ти з 7 квітня, працюють у штатному режимі і практично без черг, деякі затримки на кордоні з Польщею пов'язані з ретельнішим контролем і дезінфекцією транспорту польськими колегами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила Державна митна служба.

"Деякі черги з ранку четверга були зафіксовані на пункті пропуску "Краковець" (220 фур на виїзд із України і ще 100 - на в'їзд - ред), але це трохи більше за норму. Майже тиждень все працює у штатному режимі", - повідомили у пресслужбі відомства у четвер увечері. У зв'язку із закриттям низки пунктів пропуску з 7 квітня, черги вантажівок на інших пунктах справді дещо збільшилися, проте ситуація стабілізувалася.

"Черги справді дещо збільшилися, оскільки закрили низку пунктів пропуску. До того ж наразі з польського боку відбувається ретельніший контроль вантажівок і дезінфекція машин. Але з нашого боку всі співробітники митниці, які займалися оформленням легкових автомобілів, переведені на оформлення вантажного транспорту. Всі смуги на пунктах пропуску задіяні для того, щоб швидше пропускати вантажні автомобілі", - пояснили у Держмитниці.

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При цьому вантажівки з тимчасово звільненими від оподаткування ввізним митом та ПДВ товарами, необхідними для боротьби з Сovid-19, проходять за прискореною процедурою, пояснили в Держмитниці.

"Черга формується на іншій стороні кордону. Після того, як вантажівка пройшла всі митні та прикордонні огляди з боку сусідів, вона потрапляє на митну територію України, де митниця оформляє цей вантаж насамперед", - уточнили в пресслужбі.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив рішення тимчасово закрити з 7 квітня 115 пунктів пропуску, а ще в 28 тимчасово припинити пішохідне сполучення.