Україна не шукає прямого діалогу з терористами і наполягатиме на нинішній структурі ТКГ, - Кулеба

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Україна не шукає прямого діалогу з терористами і наполягатиме на нинішній структурі ТКГ, - Кулеба

Україна наполягатиме на збереженні нинішньої структури Тристоронньої контактної групи, що складається з Росії, України і ОБСЄ. Наша країна не шукає прямого діалогу з так званими "ДНР/ЛНР".

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив під час онлайн-дискусії "Чи змінюється переговорна позиція України?", Організованої Atlantic Council. Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"По-перше, як я сказав, Україна наполягатиме на нинішній структурі Тристоронньої контактної групи, і ця ТКГ складається з трьох акторів: Росія, Україна, ОБСЄ. Все інше - це предмет для внутрішнього структурування в середині контактної групи. Але ми не шукаємо прямого діалогу з Донецьком і Луганськом. Проте ми повинні взаємодіяти з ними і говорити з ними тільки про певний набір тем, щоб імплементувати певні пункти мінських угод", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що ідея консультативної ради в рамках ТКГ полягає в тому, що Україна не взаємодіятиме з представниками так званих "Донецької і Луганської народних республік", але "ми змушуємо наші суспільства говорити і взаємодіяти один із одним".

"Я ніколи не погоджуся, як міністр, на прямий діалог між українськими посадовими особами і так званими "представниками Донецька і Луганська". Все інше - це простір для мистецтва дипломатії. Але існують певні червоні лінії, які я не перейду, як міністр закордонних справ або громадянин України. І це одна з них", - підкреслив Кулеба.

Читайте також: Консультативна рада не змінює структури Тристоронньої контактної групи в Мінську, - Кулеба

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Топ коментарі
+5 Zelya Vsyo
"...мы заставляем наши общества говорить и взаимодействовать друг с другом"

Украина не ищет прямого диалога с террористами и будет настаивать на нынешней структуре ТКГ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5081
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09.04.2020 22:33
+3 Ревизор
Адвокатам Порошенко: могут протирать руки от удовольствия - ведь это настоящий подарок от власти
Общество 09-апр, 06:519 4 355 0

Генпрокурор Ирина Венедиктова наконец-то выполнила поручение президента и завела дело против Петра Порошенко. пятого президента обвиняют в том, что тот превысил свои полномочия во время назначения судей Верховного суда в 2017 году. Об этом в своем блоге пишет политолог и блогер Виктор Таран.

Он отмечает, Порошенко обвиняют в злоупотреблении властью и действиях, направленных на захват власти, но больше всего в этой истории удивляет то, что Венедиктова была непосредственной участницей тех событий.

Если кто забыл, Венедиктова провалилась в 2017 на конкурсе в Верховный суд, не набрав даже минимально необходимых баллов.

Прекрасный мотивационный треугольник вырисовывается в Венедиктовой: конфликт интересов-личная месть-политический заказ от Зеленского.

По словам Виктора Тарана, учитывая эти факторы, адвокатам Порошенко уже можно протирать руки от удовольствия.

Лучшего информационного козыря, чтобы обвинить власть в политических преследованиях, политической ангажированности и персональной мести не следует и ожидать.

Ну, и, конечно, наши западные партнеры на такие действия тоже отреагируют свертыванием финансовой и политической помощи стране.

Виктор Таран пишет, после последних событий, кажется, Зеленскому на западный вектор уже абсолютно все равно.

Кажется, он избрал курс на Россию, дружбу с Коломойским, а не МВФ, дефолт, а не развитие, полицейское государство, а не демократическую Республику.
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09.04.2020 22:27
+3 Люцифер
Зачем вести переговоры с марионетками если в Кремле сидит их кукловод.
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09.04.2020 22:35
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