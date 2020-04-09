Двох військовослужбовців поранено внаслідок ворожих обстрілів біля Оріхового і Кримського, - пресцентр ОС

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9 квітня внаслідок обстрілу з боку російсько-окупаційних військ зазнали поранень двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Так, біля населено пункту Оріхове противник вів вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один наш захисник отримав осколкове поранення. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний.

Також, неподалік населеного пункту Кримське було поранено ще одного українського героя. Противник застосував озброєння бойової машини піхоти, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Стан здоров’я нашого військовослужбовця – середньої важкості.

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Пораненим воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів.

"Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - сказано в повідомленні.