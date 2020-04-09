Прем'єра Великої Британії Джонсона перевели з реанімації у звичайну палату

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Прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який хворіє на COVID-19, перевели у звичайну палату з відділення інтенсивної терапії.

Про це з посиланням на заяву Даунінг-стріт повідомляє британський телеканал Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

"Прем'єр-міністра цього вечора перевели з відділення інтенсивної терапії назад у лікарняну палату", - заявив представник прем'єра.

У прем'єра дуже гарний настрій, підкреслили в канцелярії глави уряду Великої Британії.

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У палаті за станом Джонсона пильно стежитимуть лікарі.

Джонсон захворів на коронавірус більше тижня тому. Спочатку він лікувався вдома. Наприкінці минулого тижня прем'єр повідомив, що у нього все ще не спадає температура. У неділю ввечері стало відомо, що Джонсон потрапив до лікарні. Тоді на Даунінг-стріт пояснили це заходами безпеки. У понеділок канцелярія прем'єра повідомила, що його стан погіршився, і його перевели в палату інтенсивної терапії.

У середу і четвер британська влада повідомляла про поліпшення стану Джонсона.

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