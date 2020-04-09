Капітана поліції затримали на Житомирщині за систематичні хабарі від порушників ПДР, - СБУ. ФОТО

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Співробітники Служби безпеки України викрили у вимаганні хабарів виконуючого обов'язки заступника начальника районного відділення ГУ Нацполіції Житомирської області та його спільника - адвоката

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що капітан поліції разом з адвокатом організували схему вимагання та отримання грошей від місцевих жителів за непритягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, зокрема за керування автомобілем у нетверезому стані. Такса за вирішення питання про анулювання провадження становила в середньому 10-12 тисяч гривень. Гроші, за словами спільників, призначалися нібито для "залагодження питання" в суді.

Співробітники спецслужби задокументували кілька фактів отримання фігурантами хабарів. За оперативними даними СБУ, щомісяця зловмисники "закривали" до 10 адміністративних проваджень.

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Правоохоронці затримали капітана поліції в одному з райцентрів Житомирської області одразу після одержання частини чергового хабаря.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для документування інших фактів отримання хабарів фігурантами справи.

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