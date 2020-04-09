Непередбачуваними і негативними наслідками може обернутися рішення США перекрити наркопостачання в Латинській Америці, - речниця МЗС РФ Захарова

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Рішення США почати силову операцію з перекриття наркопоставок у Латинській Америці загрожує вкрай негативними наслідками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова.

"Вкрай непередбачуваними і негативними наслідками, з урахуванням нинішніх обставин, може обернутися рішення Вашингтона почати силову операцію з перекриття наркопоставок у Латинській Америці, яка супроводжується нарощуванням військової активності навколо Венесуели. Про що ми говорили неодноразово", - заявила Захарова на брифінгу.

27 березня влада США призначили нагороду за упіймання президента Венесуели Ніколоса Мадуро в розмірі 15 мільйонів доларів. Відповідну заяву американського держсекретаря Майка Помпео опублікував Держдеп. За кожного з інших обвинувачених венесуельців у тій самій "справі", яку в США завели на Мадуро, винагорода становить десять мільйонів доларів.

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Генеральний прокурор США Вільям Барр 26 березня висунув офіційне звинувачення проти Мадуро в "наркотероризмі". Крім того, у цій самій "справі" проходять ще чотири особи: глава Конституційної асамблеї Дьосдадо Кабельо, віцепрезидент з економічних питань Тарек ель-Айссамі, ексглава венесуельської військової розвідки Уго Карвахаль і генерал-майор у відставці Клівер Антоніо Алькале Кордонес. Активи громадян Венесуели, яких американська Генпрокуратура хоче заарештувати за звинуваченням у "наркотероризмі", заморожені Сполученими Штатами, повідомив журналістам прокурор Південного округу Флориди Аріана Фахардо Оршан.

За словами чиновника, американський мін'юст заарештував понад 450 мільйонів доларів коштів тих, хто проходить "у справі" про "наркотероризм". Оршан додав, що це "лише початок". Крім того, за даними CNN, Венесуела включена до списку країн - спонсорів міжнародного тероризму.

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