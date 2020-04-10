У Чернівецькій області на вихідних не працюватимуть ані продуктові магазини, ані АЗС, - голова ОДА Осачук. ВIДЕО

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У Чернівецькій області в суботу та неділю, 11 і 12 квітня, посилять карантинні заходи. Не працюватимуть жодні магазини, зокрема і продуктові, а автозаправні станції видаватимуть пальне тільки для екстрених служб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у відеозверненні заявив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

"Сьогодні відбулося засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій, і було ухвалено рішення знову запровадити із суботи, 11 квітня, з 13:00 до понеділка, 13 квітня, до 6:00 ранку особливий режим і ми просимо вас залишатися вдома", - повідомив голова ОДА.

В цей час не будуть працювати жодні магазини, в тому числі продуктові, а автозаправні станції видаватимуть пальне тільки медичним і рятувальним службам та поліції.

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Голова ОДА зазначив, що такі обмеження запроваджуються, щоб "не мати ні спокуси, не шукати шляхів і приводу вийти в суботу або неділю з дому".

Також, за словами Осачука, область отримала 9 квітня від Державної комісії з надзвичайних ситуацій рекомендації на найближчі вихідні, 11 і 12 квітня, запровадити додаткові обмежувальні заходи. Вони стосуються також усіх областей Західної України, каже голова ОДА.

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