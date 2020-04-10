Окрема команда в Міністерстві охорони здоров'я вивчає випадки відмови в тестуванні на COVID-19, - Ляшко

Про це в ефірі "1+1" повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас працює гаряча лінія в Міністерстві охорони здоров'я, яка приймає всі звернення щодо відмов у тестуванні. 7 квітня таких звернень на лінію МОЗ було 42, 8 квітня - 11. Усі ці звернення обробляються, ми створили окрему команду, яка телефонує безпосередньо заявнику, а також головному лікарю, або сімейному лікарю, який міг відмовити, і безпосередньо керівнику департаменту охорони здоров'я. Кожен конкретний випадок зараз детально розглядається, і ми ухвалюємо певні управлінські рішення", - розповів Ляшко.
Він нагадав номер гарячої лінії, за яким можна звернутися, в тому числі в разі відмови в тестуванні на COVID-19 - 8 800 505 201.
Ляшко додав, що МОЗ змінило алгоритм тестування на COVID-19 і заборонило відмовляти в ньому пацієнтам.
Головний державний санітарний лікар також пояснив "малу" кількість хворих, які одужали. За його словами, всім пацієнтам з COVID-19 на стадії одужання роблять один за іншим два тести методом полімеразної ланцюгової реакції, щоб виключити захворювання. А це потребує часу.
"Ми маємо розуміти і відслідковувати саме динаміку захворюваності. Ми зараз перебуваємо на 15 дні з моменту, коли Україна перетнула кількість випадків більше сотні ... Всі, кому був підтверджений діагноз "коронавірусна хвороба", переходять у стадію одужання тільки після того, як двічі поспіль через день будуть проведені ПЛР-тести, які покажуть негативний результат", - зазначив чиновник.
Оно промычало, что не стоит делать много тестов.
Израиль - 8 тысяч тестов в день
Германия - десятки тысяч в день
итд.
У нас 7 тысяч тестов за месяц.
И этот главный брехун - Ляшко поставлен на должность громоотвода - главного санитарного врача, что бы просто тупо брехать, увиливать, скрывать реальную информацию и постоянно талдычить мантру в стиле - всё хорошо, всё хорошо.