Наркоугруповання, організоване співробітниками ДСНС, ліквідовано в Хмельницькому, - СБУ. ФОТО

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У Хмельницькому СБУ блокувала діяльність наркоугруповання, організованого співробітниками ДСНС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Наркоугруповання, організоване співробітниками ДСНС, ліквідовано в Хмельницькому, - СБУ 01

Двоє командирів відділень ГУ ДСНС у Хмельницькій області разом із колишнім колегою налагодили масштабний збут заборонених речовин. У обласному центрі вони орендували офісне приміщення, де фасували та зберігали підготовлені до продажу наркотики і психотропи. Гуртові партії "товару" вони відправляли замовникам через один із поштових сервісів по всій країні, а також збували місцевим дилерам та наркозалежним. За оперативною інформацією щомісяця зловмисники реалізовували до 10 кілограмів наркотичних речовин.

Обох командирів відділень правоохоронці затримали за місцем зберігання наркотиків під час підготовки чергового замовлення, а їхнього спільника – у власному помешканні. Раніше оперативники спецслужби задокументували кілька фактів збуту ділками канабісу та амфетаміну.

Наркоугруповання, організоване співробітниками ДСНС, ліквідовано в Хмельницькому, - СБУ 02

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Наркоугруповання, організоване співробітниками ДСНС, ліквідовано в Хмельницькому, - СБУ 03

Під час обшуків було виявлено партію наркотиків та психотропів на понад 500 тис. гривень за цінами чорного ринку.

Розпочато кримінальної провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру та обрання запобіжного заходу.

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Силовики
наркотики Правоохоронні органи СБУ Хмельницький ДСНС
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Топ коментарі
+8 три - пятнадцать
и шо б плечем к плечу кучковались и без масок - как диды!
може вас, падлюк, побольше вымрет...
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10.04.2020 03:49
+7 три - пятнадцать
родимого на палку напялишь 9го майца и с честью выкинеш в мусорный бачек
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10.04.2020 03:44
+3 три - пятнадцать
не хочу кац - потому и комментов нет
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10.04.2020 03:57
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