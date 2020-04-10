Наркоугруповання, організоване співробітниками ДСНС, ліквідовано в Хмельницькому, - СБУ. ФОТО

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У Хмельницькому СБУ блокувала діяльність наркоугруповання, організованого співробітниками ДСНС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Двоє командирів відділень ГУ ДСНС у Хмельницькій області разом із колишнім колегою налагодили масштабний збут заборонених речовин. У обласному центрі вони орендували офісне приміщення, де фасували та зберігали підготовлені до продажу наркотики і психотропи. Гуртові партії "товару" вони відправляли замовникам через один із поштових сервісів по всій країні, а також збували місцевим дилерам та наркозалежним. За оперативною інформацією щомісяця зловмисники реалізовували до 10 кілограмів наркотичних речовин.

Обох командирів відділень правоохоронці затримали за місцем зберігання наркотиків під час підготовки чергового замовлення, а їхнього спільника – у власному помешканні. Раніше оперативники спецслужби задокументували кілька фактів збуту ділками канабісу та амфетаміну.

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Під час обшуків було виявлено партію наркотиків та психотропів на понад 500 тис. гривень за цінами чорного ринку.

Розпочато кримінальної провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру та обрання запобіжного заходу.

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