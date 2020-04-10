Аваков про терміни завершення карантину: Сподіваюся, що країна почне повертатися до нормального життя у травні, а остаточно оговтається - до літа

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Глава МВС Арсен Аваков назвав попередні терміни завершення карантинних обмежень, запроваджених у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Епідемія в Україні ще не на піку. Дасть Бог - обійдемося, може, і без виражених піків. Але ще попереду багато нових хворих і, на жаль, трагічних випадків", - написав він.

Говорячи про те, допоки людям сидіти в чотирьох стінах, Аваков чесно зізнається, що не знає, коли саме це станеться. Однак передбачає, що є можливість вийти з карантину у травні.

"Коли? Я дуже інформована за родом своєї роботи людина і даю вам чесну відповідь - Коли? - Я не знаю, ніхто не знає. І якщо хтось впевнено каже, що знає, - не вірте. Можу, проте, припустити і сподіватися, що країна почне повертатися до нормального життя у травні, а оговтається остаточно на цьому етапі - до літа", - написав міністр.

Аваков наголосив, що важко пророкувати перебіг епідемії, природа якої так мало вивчена: "Ми в уряді сподіваємося, і все робимо для того, щоб перші кроки "перезапуску економіки" були можливі наприкінці квітня. Чергою етапів, послаблюючи карантин спочатку для молоді, потім для старших. У другій половині травня".

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"Ось такі, як мені здається, можливі орієнтири - якщо не зірвемося з поточної моделі опору вірусу, якщо утримаємо порядок і дисципліну. Якщо суперечки відкладемо на потім, а зараз твердо будемо дотримуватися карантину...

Я дуже хочу, що б Україні не вмирали від вірусу сотнями людей на день, як це відбувалося в Італії, Іспанії, Франції, США і Великій Британії, яка спізнилася з карантином, як на мене, із сьогоднішніми 940 (!!) загиблими за добу.

Тому, коли закінчиться карантин, - вирішимо, пройшовши шлях цілком - а не вивалимося посередині, тому що набридло.

Будемо дорослими і послідовно чіткими - ви, дорогі мої, бачите - це працює. І ми збережемо себе, витримавши обраний шлях!" - резюмував глава МВС.

Нагадаємо, у зв'язку зі зростанням рівня захворюваності на коронавірус у Чернівецькій області запроваджується особливий режим протягом найближчих вихідних. Крім того, в Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській областях на вихідних можуть запровадити комендантську годину.



