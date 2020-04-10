Виплати безробітним у зв'язку з карантином становитимуть 1800-8400 грн і нараховуватимуться з першого дня подачі заяви, - Аваков

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В Україні через карантин і коронавірус щонайменше 55% українців опинилися у фінансовій зоні ризику.

Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, щонайменше 55% українців опинилися в зоні ризику, а 73% опитаних зізналися, що запасів заощаджень у них максимум на місяць. Аваков також навів соціологічні дослідження, які показали, що з опитаних людей:

45% - не втратили в зарплаті; працюють, як раніше або дистанційно.

11% - працюють у скороченому режимі.

17% - змушені бути у відпустці за свій рахунок.

8% - безробітні, і до карантину.

7% - домогосподарки, в декреті і не працювали до карантину.

6% - звільнені, втратили роботу.

6% - непрацюючі пенсіонери, студенти - які не працювали до карантину.

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Аваков зазначив, що для виходу із ситуації президент України Володимир Зеленський і Кабмін придумали систему прямої фінансової допомоги:

- пенсіонерам, які працюють і не працюють, буде виплачуватися (+1000 грн - у кого сума нарахувань на місяць менше 5000 грн; +500 грн - старше 80 років. Все буде проведено автоматично).

- безробітним, які втратили роботу - будуть прямі виплати допомоги з безробіття через Центри зайнятості.

Міністр додав, що тут є деякі нововведення:

- По-перше, виплати будуть нараховуватися відразу, з 1-го дня подачі людиною заяви за спрощеною процедурою.

- По-друге - не потрібно нікуди йти - у зв'язку з карантином, заявку можна надіслати онлайн, не виходячи з дому. З людиною зв'яжуться телефоном і вона отримуватиме допомогу.

"Мінімальна, "гола" сума на зараз 650 грн/міс. Але з урахуванням страхового стажу та інших чинників реальна мінімальна виплата становитиме близько 1800 грн/міс. Максимум 8408 грн/міс. Скільки буде ваша сума допомоги в проміжку 1800-8400 гривень - вам нарахує за вашими даними працівник ЦЗ телефоном", - написав Аваков.

Міністр наголосив, що уряд усвідомлює величезні суми, які треба буде направити на ці витрати. Тому в бюджет України закладаються зміни і різке збільшення фінансування, серед іншого, і згаданих статей.

Також він додав, що багато ще й інших категорій людей, які отримають субсидії і дотації за різними напрямками. Ці рішення можливі будуть до реалізації відразу після ухвалення змін до бюджету.

"Сподіваємося, що в понеділок Верховна Рада ухвалить внесені урядом зміни зі своїми правками - і тоді все буде чітко і зрозуміло - і про всі додаткові заходи буде оголошено додатково й офіційно", - додав глава МВС.





