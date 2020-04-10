42-річний чоловік побив і зґвалтував 77-річну жінку на Буковині, - поліція

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42-річний чоловік побив і зґвалтував 77-річну жінку на Буковині, - поліція

42-річний мешканець села Балківці завдав тілесних ушкоджень 77-річний односельчанці і зґвалтував її.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Повідомляється, що до Новоселицького відділення поліції із заявою про зґвалтування звернулася 77-річна жителька району.

На місці події співробітники поліції з’ясували, що 42-річний кривдник прийшов до будинку односельчанки та всупереч її волі, завдавши тілесних ушкоджень, вступив з нею в статеві зносини.

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Правоохоронці призначили низку експертиз.

За цим фактом слідчі Новоселицького відділення поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Зловмисника затримано в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу правопорушнику.

Будні поліції
Буковина зґвалтування Нацполіція
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Топ коментарі
+11 Ali Hasan
У цьому віці виникають питання бути чи не бути лохом🙄🤐
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10.04.2020 08:33
+10 Ali Hasan
42 роки? Десь я чув про такий вік!
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10.04.2020 08:29
+9 Йцу Кенг 07b0c614
на допросе: -Мне 42 года. Янелох......
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10.04.2020 08:37
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