Майже 800 осіб: у Швеції другий день поспіль фіксують зростання кількості померлих від коронавірусу

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Майже 800 осіб: у Швеції другий день поспіль фіксують зростання кількості померлих від коронавірусу

У Швеції зареєстрували в четвер понад 100 випадків смерті пацієнтів, які заразилися коронавірусом COVID-19, загальна кількість летальних випадків - 792 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють західні ЗМІ із посиланням на дані Агентства громадської охорони здоров'я Швеції.

Це означає, що у Швеції другий день поспіль серйозно зростає кількість померлих. Загалом у країні виявили понад 9,1 тис. випадків зараження COVID-19, 719 людей лікуються у відділеннях інтенсивної терапії.

Серед заходів, яких вжили у країні, заборона на зібрання понад 50 осіб, тоді як у багатьох європейських країнах дозволено збиратися на вулиці по 2-4 людини, дотримуючись при цьому дистанції. Людей віком старше 70 років закликають залишатися вдома.

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Цей підхід викликає критику за кордоном. Зокрема, багато хто порівнює ситуацію в Швеції з Данією і Фінляндією, де були вжиті жорсткіші заходи щодо стримування захворювання.

Нагадаємо, кількість тих, що заразилися коронавірусом, в світі перевищила 1,6 млн осіб, 95,7 тис. померли. На першому місці за кількістю заражених залишаються США (465 750 осіб), понад 16,6 тисячі загинули, ще 25,9 тисяч осіб вилікувалися.

Коронавірус і карантин
карантин Швеція COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+5 Поедатель Зябликов
Трусу всегда хочется чувствовать себя мудрецом. Поэтому шведы раздражают и на них давят. Почти 800 человек: в Швеции второй день подряд фиксируют рост числа умерших от коронавируса - Цензор.НЕТ 4784
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10.04.2020 08:35
+1 юра Лонг
Это отпетые авантюристы и они убедили баранов что суслик есть хоч его и не видно.
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10.04.2020 08:45
+1 Поедатель Зябликов
а у них нет такой проблемы как вычухаться, т.е. выйти из идиотского карантина. ибо они в него не вошли. у них работает экономика, следовательно они могут "отстреливаться" неограниченно долго.
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10.04.2020 08:56
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