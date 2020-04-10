Карантин продовжать до початку травня. Однак від початку наступного місяця буде послаблення, - Федоров

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Кабмін планує продовжити карантин до травня, але водночас очікується поступове послаблення обмежувальних заходів.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Офіційно - до 20-х чисел квітня, але точно буде подовження до травня. Однак з початку наступного місяця буде послаблення: для деяких магазинів, транспорту тощо", - зазначив Федоров.

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Як повідомлялося, з 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів протидії поширенню коронавірусної інфекції. Згодом уряд продовжив карантин до 24 квітня. З 6 квітня обмежувальні заходи було посилено.