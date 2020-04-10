Карантин продовжать до початку травня. Однак від початку наступного місяця буде послаблення, - Федоров

6291 21
Карантин продовжать до початку травня. Однак від початку наступного місяця буде послаблення, - Федоров

Кабмін планує продовжити карантин до травня, але водночас очікується поступове послаблення обмежувальних заходів.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Офіційно - до 20-х чисел квітня, але точно буде подовження до травня. Однак з початку наступного місяця буде послаблення: для деяких магазинів, транспорту тощо", - зазначив Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перша хвиля пандемії коронавірусу може завершитися влітку, - Трюдо

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів протидії поширенню коронавірусної інфекції. Згодом уряд продовжив карантин до 24 квітня. З 6 квітня обмежувальні заходи було посилено.

Коронавірус і карантин
карантин Федоров Михайло COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7 Eugene Homenko
а в чому "послаблєніє"? ломбарди почнуть гречкою розраховаватись?
показати весь коментар
10.04.2020 08:48
+7 Отрок
Разрешат налоги платить.
показати весь коментар
10.04.2020 08:51
+6 Ihor V
откуда плять, таких идиотов как федоров набирают эти зеленые? сейчас в Украине каждый день прирост больных 20% и это при мизнерном тестировании, но тварь из шапито зеленского рассказывает о каком-то спаде эпидемии через две недели.
показати весь коментар
10.04.2020 08:57
Дивитись коментарі