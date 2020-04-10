Росія з якихось причин призупинила переговори про звільнення українських політв'язнів, - Полозов

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Російський адвокат українських політв'язнів Микола Полозов заявив, що Росія вирішила призупинити переговорний процес щодо обміну полоненими. Йдеться про українців, яких Росія незаконно утримує на своїй території і в окупованому Криму.

Про тимчасову зупинку переговорного процесу Микола Полозов заявив в ефірі одного з українських телеканалів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Переговорний процес про передачу українських політв'язнів російською стороною з якоїсь причини призупинено. Нині 120 українських політв'язнів – українці, кримські татари – очікують, що ці переговори будуть відновлені, і у них буде шанс повернутися додому", – розповів адвокат.

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Він також зазначив той факт, що Україна у мінських переговорах змогла домовитися про звільнення українців, яких на окупованому Донбасі утримують бойовики. Цього вдалося досягти, попри епідемію і карантин.

"Як на мене, то щодо українських політв'язнів, які перебувають в Росії, також можна дистанційно вести якісь аспекти цього діалогу", – зазначив Микола Полозов.