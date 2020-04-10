Угорщина продовжила обмежувальні заходи через COVID-19 на невизначений термін

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у четвер оголосив про продовження режиму самоізоляції в країні для боротьби з поширенням нового типу коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють європейські ЗМІ.

"Ми продовжуємо тривалість обмежувальних заходів на переміщення, ми їх продовжуємо на невизначений термін", - сказав Орбан.

Він зазначив, що кожного тижня проводиться оцінка та аналіз чинних заходів.

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Чинний в Угорщині режим самоізоляції дозволяє жителям залишати свої будинки тільки для того, щоб піти на роботу, за покупками або в аптеку, а також щоб зайнятися фізичною активністю. Спочатку він мав діяти до 11 квітня.

В Угорщині з початку епідемії зареєстровано 5,3 тис. випадків захворювання на коронавірус. Близько 100 осіб померло. Більше 240 одужали.