У британському уряді побоюються, що Джонсон зможе повернутися на роботу не раніше, ніж через місяць, - Sky News

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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, якого напередодні перевели з реанімації в звичайну палату, зможе повернутися до виконання своїх обов'язків не раніше, ніж за місяць

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це повідомив телеканал Sky News із посиланням на урядові джерела.

Попри те, що життю Джонсона тепер ніщо не загрожує, у Вайтхоллі існують побоювання, що мине щонайменше місяць, перш ніж прем'єр-міністр повернеться на роботу.

Тим часом глава МЗС Домінік Рааб, який прийняв на себе обов'язки прем'єр-міністра на час його хвороби, заявив у ході пресконференції, що не розмовляв з Джонсоном після госпіталізації.

"Я думаю, що особливо важливо, поки він перебуває в реанімації, дозволити йому зосередитися на одужанні. Ми в уряді все це передбачили", - зазначив він.

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Раніше повідомлялося, що Джонсона перевели з відділення інтенсивної терапії, де він перебував через погіршення стану, викликаного коронавірусом, у звичайну палату.

У прем'єра дуже гарний настрій, наголосили в канцелярії прем'єра.

У палаті за станом Джонсона пильно стежитимуть лікарі.

Джонсон захворів на коронавірус понад тиждень тому. Спочатку він лікувався вдома. Наприкінці минулого тижня прем'єр повідомив, що в нього все ще не спадає температура. У неділю ввечері стало відомо, що Джонсона перевели в лікарню, що на Даунінг-стріт пояснили запобіжними заходами. У понеділок канцелярія прем'єра повідомила, що його стан погіршився, і його перевели в палату інтенсивної терапії.