ДБР приїхало з обшуком у будинок екснардепки Чорновол. ФОТО

Про це вона повідомила на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Приїхав до мене спецназ ДБР у справі Майдану", - йдеться в повідомленні.
Пізніше Чорновол опублікувала рішення Печерського райсуду про надання дозволу на обшук.
У документі зазначено, що підставою для обшуку стали події в лютому 2014 року, коли був захоплений офіс "Партії регіонів" на вулиці Липській. Це сталося після розстрілу учасників Революції Гідності.
Як писав раніше Цензор.НЕТ, 18 лютого 2014 року в офісі "Партії регіонів" загинув Володимир Захаров: "Під час пожежі в офісі ПР Захаров не вийшов з будівлі, а пішов в кабінет наверх. Там він на смерть отруївся чадним газом. Поруч з ним був відкритий сейф, в кишені Захарова виявлена велика сума грошей. Очевидно, Захаров під час пожежі поспішив забрати свої кошти. Його тіло знайшли близько 17:00, тобто вже після розгону демонстрації на Інститутській і в Маріїнському парку.