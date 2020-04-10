Літак із 10 тоннами гуманітарної допомоги для України готується в ОАЕ, - Кулеба

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Об'єднані Арабські Емірати передадуть Україні 10 тонн гуманітарної допомоги, спрямованої на протидію епідемії коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Зараз в Об'єднаних Арабських Еміратах готується літак, який привезе в Україну 10 тонн гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом", - повідомив міністр.

За словами Кулеби, в цю гуманітарну допомогу ввійдуть комбінезони для захисту лікарів, медичні халати, рукавички, маски, бахіли і санітайзери.

"Ми надзвичайно вдячні ОАЕ за надання цієї підтримки Україні. Багато людей тут, у Києві, працювали над тим, щоб ця допомога відбулася, насамперед в Офісі Президента, тут, у Міністерстві закордонних справ", - зазначив Кулеба.

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